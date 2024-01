Salerno, consentiva al compagno di abusare della figlie: un arresto e un allontamento

Sono accusati di abusi sessuali ai danni di due ragazzine, l'uomo e la donna, quest'ultima madre delle vittime, a cui gli uomini della Squadra mobile hanno notificato, rispettivamente, un arresto ai domiciliari e un divieto di avvicinamento emessi dal Tribunale di Salerno su richiesta dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Giuseppe Borrelli.

A entrambi gli indagati vengono contestati i reati di corruzione di minorenni e maltrattamenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe commesso le violenze, contestate in forma aggravata, ai danni di una delle due figlie della compagna in presenza della sorella. Le due ragazzine sono state già date in affidamento.