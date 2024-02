Va in un'hotel con spa con marito e figli, conosce due 15enni e fa sesso con loro: denunciata e arrestata

Un matrimonio in crisi che stava per finire, caduto nell'abisso dopo una denuncia per abusi sessuali su minori. Per trascorrere una giornata in famiglia, Allison Leigh Schardin, 38 anni, di Blaine, Minnesota (Stati Uniti) ha soggiornato in un hotel con il marito e i due figli di 8 e 12 anni: una giornata all'insegna del relax e dell'idromassaggio. Ma in quell'hotel la donna ha incontrato e flirtato con due ragazzini di 15 anni che soggiornavano in quella struttura per un torneo di hockey. Dopo qualche messaggio scambiato sui social, la donna avrebbe convinto i due minori a vedersi in camera, dove avrebbe poi avuto rapporti sessuali con i due e chiesto a un terzo lì presente di guardare.

Le dinamiche

Doveva essere una giornata dedicata ai figli e al marito, con il quale Allison era in crisi già da tempo.

Lo scorso 14 gennaio la famiglia si è recata in un hotel con spa per passare un po' di tempo insieme, ma qualcosa è andato storto. Secondo Star Tribune, la mamma avrebbe passato del tempo nell'idromassaggio, senza figli e marito: in quel lasso di tempo avrebbe conosciuto due 15enni che il giorno seguente avrebbero giocato una partita di hockey. La donna ha confidato loro di avere problemi coniugali: dopo qualche chiacchiera i ragazzini sono tornati in stanza, e poco dopo la 38enne avrebbe contattato uno dei due su Snapchat per incontrarli. Ai due avrebbe detto di aver litigato col marito e che voleva raggiungerli nella loro camera.

Al suo arrivo però, i ragazzini non erano più due ma tre. A quel punto Allison avrebbe fatto loro delle avances, fino ad avere rapporti sessuali con due di loro e chiedendo al terzo di guardare: poco dopo però, per la sua insistenza e per il linguaggio, i tre ragazzini le avrebbero chiesto di lasciare la loro camera. Non accettando un no come risposta, il giorno seguente la 38enne sarebbe andata alla partita di hockey per rivedere quei ragazzi, che allarmati hanno deciso di denunciarla. La polizia ha arrestato Allison Schardin giovedì scorso con l'accusa di abusi sessuali su minori: la donna, davanti alle autorità, ha ammesso di aver avuto rapporti con i due 15enni.