Scafati, va a fuoco un distributore di benzina: ricercati due uomini

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno indagando su un grosso incendio divampato l'altra notte, presso un distributore di benzina, a Scafati. L'episodio si è verificato in via Sant'Antonio Abate. Le fiamme sarebbero partite dall'interno dell'attività, un piccolo ufficio, poi diffuse all'esterno, con il contestuale danneggiamento di gran parte della struttura. Come una pompa di benzina ed una pensilina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, spegnendo le fiamme solo dopo diverse ore.

L'intervento è stato lungo e complesso. Il rogo era stato segnalato in piena notte. Gli inquirenti hanno raccolto le immagini di una telecamera di sorveglianza, grazie alle quali sarebbero stati raccolti alcuni elementi utili alle indagini. Si lavora infatti sulle sagome di due persone che, in sella ad uno scooter, si sarebbero avvicinate al gabbiotto della struttura, per poi andare via.

Dopo poco, le fiamme.

A distanza di appena 24 ore, ad Angri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Satriano, in un parco residenziale, per un incendio che ha interessato i locali adibiti a garage. Le fiamme hanno causato danni ai piani superiori, al punto da che il primo piano dello stabile è stato evacuato per evitare danni peggiori. Parte del solaio infatti è a rischio crollo. Sul posto è giunta la squadra è un autobotte da Nocera Inferiore. Dopo una prima relazione dei caschi rossi, partiranno le indagini delle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai soccorritori.