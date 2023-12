Abusi e molestie in un salone di parrucchiere, ragazzo di 27 anni indagato per violenza sessuale. L’indagine condotta dalla Procura di Nocera Inferiore è partita a seguito della denuncia di una ragazza, che risiede a Fisciano, coetanea del ragazzo, che lavora in un salone di parrucchiere del medesimo comune. Due giorni fa, la vittima ha risposto alle domande del Gip, così come delle parti, in un incidente probatorio chiesto dall’organo inquirente per accertare l’attendibilità della ragazza e cristallizzare le accuse in previsione di un eventuale processo. L’episodio, unico, risale al 25 agosto del 2022. Stando alla denuncia, la giovane si era recata presso l’attività a Fisciano per un trattamento ai capelli. Durante uno shampoo, eseguito da un collaboratore del centro, sarebbe stata toccata e massaggiata sulle gambe dall’indagato. Quando poi il collaboratore era uscito all’esterno, il 27enne le avrebbe prima palpeggiato i glutei e poi toccato le zone intime.

La ragazza ha ripercorso tutte le fasi di quanto sarebbe accaduto quel 25 agosto di un anno fa, spiegando che sarebbe stato l’indagato a proporre quei massaggi. Una circostanza verso la quale la giovane non riuscì ad opporre resistenza, avendo percepito forte disagio. Una volta uscita, poi, si era recata dai carabinieri per sporgere denuncia. La difesa del ragazzo ha rivolto diverse domande alla ragazza, evidenziando - a suo dire - una serie di contraddizioni rispetto a quanto raccontato in denuncia, all’epoca dei fatti. Il Gip ha dato quaranta giorni di tempo per il deposito della consulenza, affidata ad un perito. Quest’ultimo dovrà accertare, in primis, l’attitudine della giovane a testimoniare ed in particolare l’attendibilità della stessa in relazione alla capacità di rappresentare la corrispondenza tra il narrato ed il vissuto. Agli atti, così come in denuncia, si apprende che la ragazza soffre di una patologia psichiatrica. Una circostanza che il perito dovrà valutare, in relazione ai fatti esposti durante l’incidente probatorio.

Solo con il deposito della consulenza e le valutazioni dello specialista, la Procura di Nocera Inferiore farà le sue valutazioni finali sull’attendibilità del racconto della 27enne, rispetto alle accuse di violenza sessuale costate l’indagine ad un suo coetaneo. Qualora il racconto risulti lineare e preciso, senza contraddizioni, il pm titolare del fascicolo chiederà il processo per il giovane. Altrimenti archivierà le accuse. Una volta giunta dai carabinieri, la ragazza aveva raccontato quanto avrebbe subito, indicando tempi e luoghi della presunta violenza.

I militari avevano così, dietro delega della Procura nocerina, svolto i primi accertamenti, identificando il 27enne. Allo stato è indagato per violenza sessuale.