Giovani aspiranti attori in fila, familiari in trepidante attesa. In oltre duecento e da ogni angolo della Campania ieri si sono presentati presso la Multimedia Valley per tentare un casting da sogno, le selezioni per i protagonisti della nuova opera per il grande schermo del regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Maschietti e femminucce tra gli 8 e i 14 anni hanno risposto all’appello, chi perché già sa che la propria strada sarà il cinema, chi solo per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

«Ho già incontrato molti bambini e bambine. Sono tutti preziosissimi, pazzeschi, hanno talento. Chiacchierare con loro ha un valore inestimabile: le nuove generazioni sono la nostra risorsa», ha detto Anna Pennelli, casting director. Tra i corridoi si aggirano molte persone, i bimbi invece sono tutti ordinatamente in fila con poche battute scritte su un foglio che non smettono mai di guardare. Alcuni sono talmente piccoli che hanno le gambe penzoloni che muovono continuamente per smorzare la tensione. I più grandicelli si scambiano qualche sorriso, poi la chiamata.

Nicolò De Crescenzo, 13 anni di Pontecagnano, è tra i primi a varcare la porta. «Speriamo vada bene», dice, caricando la «s» da buon campano come a riscaldare la sua prova. A incoraggiare i candidati ovviamente lui, il fondare del Gff Claudio Gubitosi, che oltre a riscaldare i ragazzi prima di essere avanti alla commissione esaminatrice con qualche battuta in napoletano, tra le principali richieste del Premio Oscar. «Sono felice che tanti giovanissimi abbiamo partecipato a questa giornata speciale, loro sono sempre energia pura, emozione, entusiasmo. Speriamo che i due protagonisti vengano scelti nella Multimedia Valley, dove, dal 20 al 29 luglio, si terrà una nuova edizione del Gff», ha detto Gubitosi.