Martedì 2 Gennaio 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Gioi è sempre più vicino all'approvazione del Piano Urbanistico Comunale. Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, c'è l'ultimo passaggio in Provincia per l’approvazione definitiva che avverrà nei prossimi mesi.Il lungo processo fu avviato, a partire dal settembre 2015, con l’affidamento dell’incarico di redigere lo strumento urbanistico all’architetto Mariasilvia Agresta, urbanista, da sempre impegnata in progetti di ricerca di urbanistica e pianificazione territoriale.«I principi ispiratori - commenta il sindaco Andrea Salati - sono stati quelli della sostenibilità (in tutte le sue declinazioni), della valorizzazione dei centri storici di Gioi e Cardile e del patrimonio ambientale come risorsa fondamentale per il territorio, della riqualificazione del patrimonio storico pubblico e privato, in particolare degli immobili abbandonati, della riattivazione degli spazi pubblici, delle attività commerciali e artigianali in centro storico e della partecipazione attiva dei cittadini».