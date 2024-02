«Finti corsi di formazione», la procura di Vallo della Lucania conclude un'indagine per 268 persone. Il lavoro della Guardia di Finanza di Agropoli, tra il 2020 e il 2021, racchiude, a seconda dei ruoli, accuse quali associazione a delinquere, indebita compensazione di crediti d'imposta, falso e auto riciclaggio. Per l’accusa il meccanismo si basava su crediti inesistenti ottenuti grazie a false attestazioni di formazione di personale dipendente.

In 20 rispondono di associazione a delinquere. Nel dettaglio, una rete diavrebbe individuato lealle quali proporre di beneficiare delinerente la formazione del personale; a tal fine, una società con sede a Cicerale, piccolo paese nel Cilento, avrebbe fornito alle imprese la documentazione relativa alle ore di formazione (furono sequestrati registri didattici delle presenze, autocertificazioni, relazioni del docente) che i dipendenti dichiararono di aver effettuato ma che, in realtà, non sarebbero. Con quelle stesse carte, poi, venivano creatiper attestare i costi sostenuti dalle imprese, retrodatando le stipule dei contratti in ultima istanza ad altri professionisti "", che rilasciavano alle imprese beneficiarie l'attestazione del. Quest'ultimo veniva poi restituito in percentuale, a titolo di. I contratti collettivi venivano redatti da delegati sindacali, oltre che da professionisti, con marche da bollo ritenute false che servivano ad attestare l'avvenuta formazione. Ifurono stimati in circa. Per alcune delle imprese coinvolte vi è l'accusa di auto riciclaggio: i soldi che attestavano formalmente il pagamento delle fatture legate ad operazioni inesistenti, sarebbero statiper, in quanto ritenuti «di».

Le aziende coinvolte in tutta Italia furono oltre 200. Le indagini si svilupparono grazie al lavoro dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che si concentrò sui flussi di denaro in uscita riconducibili ad una Srl, che faceva riferimento ad un imprenditore cilentano, verso una piattaforma estera. Alla base dei presunti raggiri, infatti, vi sarebbe sia una società italiana che una straniera, operanti formalmente come società di consulenza e formazione per le imprese. I corsi riguardavano i campi delle tecnologie innovative e digitalizzazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Con la chiusura dell'inchiesta, gli indagati potranno chiedere interrogatorio o presentare memorie, prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Nel collegio difensivo i legali Nobile Viviano, Agostino De Caro, Silverio Sica e Giuseppe Saccone.