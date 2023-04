Vallo della Lucania, sequestrati 10mila prodotti di cancelleria in un grande magazzino

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha sequestrato oltre 10mila prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare, sono state le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania che hanno eseguito un controllo in un grande magazzino del basso Cilento, al cui interno hanno rinvenuto, sui vari scaffali, una serie di articoli di cancelleria-cartoleria (penne, porta cartellini, risme di carta), oltre a diversi kit per la video sorveglianza, di dubbia regolarità.

Da un esame più accurato degli articoli, infatti, gli stessi sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime. La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo; il titolare dell'esercizio, invece, è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia ora una sanzione che può raggiungere i 26mila euro.