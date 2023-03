Salerno, lungomare sotto controllo: multe per alta velocità e guida pericolosa

Eccesso di velocità e guida pericolosa, nuove multe nella mattinata per i vigili urbani di Salerno impegnati in un servizio di controllo con l'autovelox sul Lungomare. Il sindaco Vincenzo Napoli: «In questi mesi stiamo dedicando particolare attenzione alla sicurezza stradale sotto tutti gli aspetti: nuovi impianti e più controlli. Ma la regola maestra è sempre e soltanto: prudenza e responsabilità. Collaboriamo tutti per rendere le nostre strade sicure».