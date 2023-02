Paura ieri mattina a Maiori. Poco prima delle 10 uno dei carri allegorici pronti a sfilare per il Gran Carnevale si è ribaltato in strada. La maestosa e colorata struttura in cartapesta con intelaiatura metallica, dall'altezza di circa quindici metri, installata su un rimorchio, ha perso stabilità durante una manovra in via Nuova Chiunzi. Il carro allegorico "Un futuro da salvare", un omaggio a "Madre natura" realizzato dall'associazione "I Monelli", si è abbattuto su un lato, invadendo l'intera carreggiata. Fortunatamente le persone che stavano lavorando al suo posizionamento, spingendolo a passo d'uomo senza l'ausilio della motrice, sono state leste ad allontanarsi avvertita la situazione di pericolo. L'imprevisto non ha determinato alcuna conseguenza se non il rammarico per l'appassionato lavoro dei maestri cartapestai di Maiori andato in fumo.

Sul posto sono giunti i carabinieri con i vigili del Fuoco, gli agenti della Municipale, i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile e della Croce Rossa. Il traffico veicolare è andato in tilt per circa due ore, fino a quando l'autogru convenzionata con l'organizzazione della kermesse carnevalesca non ha rimosso l'opera dalla strada per riportarla presso i capannoni della località Demanio.

I carabinieri della locale stazione, diretti dal comandante Giuseppe Loria, hanno accertato che il mezzo fosse coperto da polizza assicurativa, in regola con il codice della strada e con le autorizzazioni comunali relative al piano di sicurezza dell'evento. Confermato che si è trattato di un episodio del tutto accidentale.

Nel ribaltamento la struttura ha subito danni irreparabili e pertanto è stata ritirata dalla competizione carnevalesca che è proseguita regolarmente nel pomeriggio con la sfilata degli altri quattro carri allegorici in gara con tanto di spettacolo pirotecnico dal mare che ha attirato a Maiori un cospicuo numero di visitatori.

Ai creatori del carro danneggiato, tra i più belli e completi di questa edizione, è andata subito la solidarietà degli organizzatori, del sindaco Antonio Capone e dell'amministrazione comunale.

Ma la capacità di non abbattersi dei giovani maestri cartapestai (la cui arte è stata studiata e appresa da artigiani pugliesi per i carri allegorici del Carnevale di Putignano) porterà già dalle prossime ore a ripensare a una nuova creazione che seppur in forma ridotta che sarà proposta nell'ultima sfilata dei carri allegorici in programma domenica 26 febbraio.



«I ragazzi nonostante la delusione e il pesante contraccolpo psicologico subìto in seguito all'inconveniente di stamane non si sono dati per vinti e hanno annunciato la volontà di ripensare un carro, anche se in forma ridotta e con l'intento di salvare il salvabile, che possa sfilare in occasione dell'ultima data disponibile, ovvero domenica 26 febbraio - dice il direttore artistico Alfonso Pastore - A tutti i componenti dell'associazione "I Monelli" va non solo la solidarietà di quanti amano il Carnevale ma la spinta morale necessaria per ritornare a far festa insieme agli altri quattro gruppi. Perché tutti, in questi mesi, si sono spesi allo spasimo per portare in strada opere belle visivamente ma soprattutto cariche di significato. Forza ragazzi vi aspettiamo per chiudere alla grande questa edizione del Gran Carnevale Maiorese».

È la salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l'agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che si tiene nella cittadina della Costiera amalfitana fino al 26 febbraio. Un grande evento, organizzato dal Comune di Maiori col patrocinio del Ministero della Cultura conferito ai Carnevali Storici d'Italia, capace di mettere insieme arte della lavorazione della cartapesta, eventi musicali e divertimento e che si affaccia quest'anno sulla soglia del mezzo secolo di vita.