Salerno, arriva Schettini il prof youtuber che ha fatto amare la fisica al teatro delle Arti

Arriva a Salerno, al Teatro Delle Arti, venerdì 6 ottobre, alle ore 20.30, Vittorio Schettini, il prof che è riuscito a far amare la fisica a migliaia di studenti e non solo. Nato a Como, ma pugliese doc d'origine, diplomato in in violino e didattica della musica nel 2000 al conservatorio di Monopoli, ha fondato un gruppo gospel che ancora oggi continua insieme a lui a fare musica in giro per la Puglia: i Wanted Chorus. Laureato in fisica e specializzato in didattica della fisica presso l'Università degli Studi di Bari, ha iniziato presto ad insegnare fisica negli istituti superiori del suo territorio.

È stato in questo periodo che ha deciso di unire le sue due anime, l’arte e la scienza, fondendole sotto l’idea di trasformare la fisica da pura lezione a vero e proprio intrattenimento. Così nel 2015 dà vita al progetto La fisica che ci piace, nato come canale YouTube e poi approdato nel tempo, grazie alle decine di migliaia di visualizzazioni, su tutte le altre piattaforme. Nel 2022 pubblica il suo primo libro, "La fisica che ci piace", edito da Mondadori Electa, che nello stesso anno raggiunge la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia e che nel 2023 lo porta a vincere il prestigioso premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze.

Inizia quindi, un fortunato tour in giro per scuole, teatri e auditorium italiani, dove incontra studenti, docenti e semplici appassionati di fisica, che con lui possono interagire, in un incontro spettacolo dove Schettini spiega quanto la fisica moderna abbia grandi potenzialità di racconto ma soprattutto la sua prospettiva nei riguardi dell’insegnamento della fisica delle particelle e delle altre energie.

Incontro che terrà, come detto, anche a Salerno, al Teatro Delle Arti, dove il prof più amato d'Italia, attraverso dimostrazioni, esperimenti e giochi spiegherà ai presenti la "fisica che gli piace tanto".

I biglietti (costo euro 12) per assistere all'incontro/spettacolo del professor Vittorio Schettini, in programma al Delle Arti di Salerno, ed organizzato con la DLive Media, si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Delle Arti, oppure su Ticketone