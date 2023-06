Salerno, il deputato Franco Mari (Avs) eletto segretario commissione d'inchiesta sullo sfruttamento del lavoro

Il deputato salernitano di Alleanza Verdi Sinistra, Franco Mari, è stato eletto segretario della Commissione di inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro durante la sua prima seduta di insediamento. Nello specifico, questa commissione parlamentare ha il compito di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia e svolgerà anche attività "sul campo" con i poteri dell'autorità giudiziaria. Il suo lavoro porterà alla formulazione di proposte legislative, in particolare per apportare le necessarie modifiche al testo unico sulla sicurezza del lavoro, alla luce dell'elenco lungo e preoccupante di incidenti e morti sul lavoro che ancora affligge il Paese.



La commissione opererà con i poteri dell'autorità giudiziaria, il che significa che avrà la facoltà di raccogliere prove, ascoltare testimonianze e richiedere documenti e informazioni pertinenti.

«L'obiettivo principale della commissione sarà quello di indagare sulle condizioni di lavoro nel nostro Paese. Ciò implicherà esaminare attentamente i vari settori e le diverse realtà lavorative per identificare eventuali abusi, sfruttamento o violazioni delle norme di sicurezza. Questa indagine "sul campo" consentirà alla commissione di avere una visione completa delle problematiche e delle sfide che i lavoratori italiani affrontano quotidianamente», ha detto Mari.

Una volta raccolte le informazioni e le prove necessarie, la commissione formulerà proposte legislative. In particolare, si concentrerà sulle modifiche al testo unico sulla sicurezza del lavoro, che è uno strumento legislativo fondamentale per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose. L'obiettivo sarà identificare le lacune nella legislazione esistente e proporre soluzioni concrete per migliorare la protezione dei lavoratori e prevenire incidenti e morti sul lavoro.

«Il lungo elenco di incidenti e morti sul lavoro che ancora caratterizza il nostro Paese richiede un intervento deciso e tempestivo.

La commissione di inchiesta avrà quindi un ruolo cruciale nel promuovere un dibattito pubblico e politico sul tema, sensibilizzando l'opinione pubblica e contribuendo a creare un clima di attenzione e urgenza sulle questioni relative alla sicurezza e al benessere dei lavoratori. Sono onorato di farne parte», ha continuato Mari.Ans) eletto segretario della c