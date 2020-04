LEGGI ANCHE

È accusato di diversi incendi verificatisi la scorsa estate in provincia di Salerno l'uomo - del quale non sono state rese note le generalità - arrestato dai militari delle stazioni Carabinieri forestale di Salerno, San Cipriano Picentino e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale. I fatti risalgono sono riconducibili a una serie di incendi di aree boscate e su terreni incolti verificatisi nei comuni di Salerno, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno fatto emergere che le modalità di accensione e le finalità dei diversi incendi erano le medesime.Le indagini hanno consentito d'individuare un pastore proprietario di numerosi capi ovi-caprini i cui movimenti sono stati monitorati e riscontrati anche con l'ausilio di indagini tecnologiche. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'arresto dell'uomo che è finito ai domiciliari. I militari hanno anche ricordato che la scorsa estate in provincia di Salerno si sono verificati 131 incendi di natura dolosa che hanno provocato un danno notevole: sono infatti 606 gli ettari di vegetazione andati in fumo nel 2019.