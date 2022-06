Ennesimo rogo di automobili a Battipaglia. La scorsa notte tre auto in via Vanvitelli, nel rione Belvedere, sono state raggiunte dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno spento l'incendio e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per appurare le cause del rogo che potrebbe essere doloso.

Nelle scorse settimane, sempre di notte, sono state bruciate altre dieci automobili.