Incendio ad Amalfi: bruciano i boschi vicini alla parte alta del centro abitato

Fiamme tra i boschi delle montagne che sovrastano il centro abitato di Amalfi. L'incendio a quanto pare divampato in più punti come dimostra un'immagine scattata dalla frazione di Pogerola, è divampato intorno alle 16 quando fumo e cenere hanno iniziato a invadere la parte alta del centro abitato.

Sul posto sono accorsi i volontari della protezione civile Millenium e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori mentre polizia municipale e carabinieri hanno provveduto ad allertare la macchina d'emergenza.

L'incendio, divampato verosimilmente per cause non naturali, sta interessando la collina a metà tra la frazione di Pogerola e la parte alta dell'abitato di Amalfi dove sono ubicate abitazioni sparse e palazzi. Per l'esattezza le fiamme stanno interessando i boschi attraversati dalla strada pedonale che unisce la città marinara con la pooolosa frazione collinare.