Incendio a Napoli nella Vela gialla di Scampia: cinque intossicati per il fumo

Questa notte, poco dopo l'una, i carabinieri sono intervenuti in via della Resistenza a Scampia per un incendio. Le fiamme hanno avuto inizio nel seminterrato della cosiddetta «Vela Gialla», e si sono diffuse bruciando un’auto in stato di abbandono, una grossa quantità di arredi e mobili in disuso e diversi rifiuti.

I carabinieri e i vigili del fuoco, dato che la colonna di fumo era pericolosamente densa, hanno fatto evacuare l'edificio. Nessun ferito a causa delle fiamme, ma ci sono cinque persone lievemente intossicate per le fiamme curate prontamente dal 118.

L'incendio è stato domato, non si esclude che possa essere doloso.