Napoli, disordini al Vasto: secchiate d'acqua sui venditori di monnezza e rissa sfiorata

Via Firenze, Carriera Grande, porta Nolana e via Bologna sono strade ormai tristemente note come il quadrilatero della monnezza, aree urbane estremamente degradate dove, nonostante i tentativi di repressione in atto, continua a imperversare il fenomeno dei mercatini della monnezza. Questa mattina a via Firenze, una delle strade principali del quartiere Vasto, il ritorno dei mercatali della monnezza che, con le loro mercanzie raccattate tra i cassonetti occupano interi marciapiedi rendendoli di fatto intransitabili, ha scatenato fortissime tensioni con i residenti. Come hanno raccontato i cittadini, infatti, una residente esasperata dall'ennesima occupazione abusiva dei marciapiedi, ha riversato dall'alto un secchio d'acqua nel tentativo - infruttoso tra l'altro - di allontanare i venditori abusivi.

Il gesto della donna ha scatenato le violenti ire degli extracomunitari che prima hanno inveito verbalmente contro di lei, tentando poi di entrare nel palazzo per passare alle vie di fatto.

Fortunatamente il portone dello stabile ha retto ai colpi dei venditori - almeno in quattro secondo i racconti - e a fare le spese della furia cieca sono stati i vetri del portone stesso, presi a calci e frantumati in un impeto di furia cieca che s'è poi fortunatamente conclusa senza altri incidenti.

L'ormai consueto allentamento domenicale dei controlli sul territorio rappresenta un'ottima occasione per le decine di venditori abusivi che, nei fine settimana, occupano praticamente ogni spazio fruibile con le famigerate lenzuola stese per esporre le misere mercanzie vendute a pochi centesimi di euro e che comunque rappresentano, per molti, una lauta occasione di guadagno. La polizia municipale è pesantemente impegnata sul territorio, ma arginare un fenomeno così radicato e così complesso - anche dal punto di vista sociale - è un compito troppo arduo per i soli caschi bianchi del Comune di Napoli.

«Non si può pretendere tutto dalla polizia municipale - spiegano Adelaide Dario e Andrea Cristiani del Comitato Quartiere Vasto - Questore e prefetto devono assumersi le loro responsabilità e mettere definitivamente in sicurezza queste zone. Sono anni che inviamo richieste di aiuto e inoltriamo denunce su una situazione che sembra essere totalmente sfuggita di mano alle istituzioni. Assistiamo ad uno scaricabarile continuo dove l'unica dimostrazione che otteniamo è che, purtroppo, cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa. E intanto - continuano gli attivisti del Vasto - esponenti istituzionali continuano ad appuntarsi medaglie per lavori di ordinaria amministrazione mentre continuano ad ignorare questa assurda situazione. Serve un presidio fisso sul territorio, compreso sabato e domenica, con interventi interforze che coinvolgano tutte le forze dell'ordine. Ormai i cittadini sono in trappola - l'allarme del Comitato Vasto - e non possono più nemmeno ribellarsi se non vogliono vedersi aggrediti e se non vogliono vedere i portoni dei palazzi sfondati con calci e sassate. Il Comune di Napoli - hanno poi concluso Cristiani e Dario - sta spendendo le sue energie per ripristinare la Venere degli stracci. Vengano al Vasto e a piazza Garibaldi, potranno così constatare che la Venere della monnezza da queste parti è ben viva e vegeta».