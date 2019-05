Domenica 26 Maggio 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 07:06

La procura ha chiuso le indagini sull’incendio che divampò nella galleria «Santa Lucia», le cui fiamme provocarono ustioni del 60% sul corpo di un operaio e un’intossicazione, seppur lieve, ad altri quattro. Il sostituto procuratore Angelo Rubano ha notificato di recente gli avvisi di garanzia che permetteranno a tre persone indagate, che rispondono di lesioni colpose aggravate, di presentare memorie difensive o in alternativa, di chiedere l’interrogatorio. L’incidente avvenne nella notte tra venerdì e sabato dello scorso 16 novembre, intorno alle 2 e 35. Le persone sottoposte a indagini sono il direttore del cantiere della ditta Salcef Spa e due addetti alla sicurezza.Sono accusati di non aver fatto indossare abbigliamento anti infortuni all’operaio che restò ferito. I legali difensori sono Maurizio Mastrogiovanni e Antonio Milo. Quella notte, una squadra di operai stava svolgendo dei lavori di routine, come monitoraggio e controllo delle condizioni dei binari. Un lavoro effettuato più volte e importante, in virtù dell’elevato traffico che si registra quotidianamente lungo quel tratto. Nello specifico, gli operai stavano verificando lo stato dei binari, con un intervento di sostituzione programmato nella galleria lunga circa 12 chilometri e mezzo: il tratto ferroviario che collega la linea di Salerno e Napoli. Per quel tipo di operazione, era stato utilizzato un treno rinnovatore: si tratta di una macchina che serviva proprio a sostituire le rotaie usurate con le nuove.