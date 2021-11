Immobile va a fuoco, pomeriggio di paura ad Agropoli

Attimi di paura questo pomeriggio ad Agropoli, in località Moio Alto. Un incendio è divampato all’interno di un immobile. A prendere fuoco è stato il primo piano, adibito a deposito di attrezzi e botti.

Il locale ha subito ingenti danni. Nessun problema, invece, ai piani superiori dove si trovano le abitazioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Agropoli e Vallo della Lucania, i carabinieri della locale compagnia e gli uomini della polizia municipale. Per fortuna non si registrano feriti. Indagini in corso sulle cause del rogo.