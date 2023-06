Sfiorata la tragedia ad Eboli. Un incendio si è verificato in un ristorante cinese in via Veneto, in pieno centro, ad Eboli e tre persone tra cui la titolare dell'attività commerciale e una cameriera sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e dai soccorrittori del 118 e sono state trasportate in ospedale. A provocare il rogo una friggitrice che era al piano sottostante al ristorante.