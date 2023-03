Scontro frontale con un'ambulanza, muore a 28 anni. Una tragedia quella avvenuta all'alba di ieri, intorno alle 5, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A30, a Castel San Giorgio. A perdere la vita un ragazzo di Nocera Superiore, Alberto Maria Dell'Aglio, studente di Medicina. Pare che il ragazzo stesse tornando a casa, quando la Fiat Panda di colore azzurro che guidava si è scontrata con un'ambulanza. Stando alle forze di polizia intervenute e alla tipologia di danni riportati da entrambi i mezzi, lo scontro sarebbe stato frontale. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Le due persone a bordo dell'ambulanza, invece, sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. Del tutto distrutte sono andate le parti anteriori dei due mezzi. La salma del ragazzo si trova presso l'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. Ad intervenire per i primi rilievi è stata la polizia stradale insieme a personale della direzione 6° tronco di Cassino, con il supporto della polizia municipale di Castel San Giorgio, guidata dal comandante Giuseppe Contaldi.

Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore, in entrambe le direzioni di accesso e uscita da Castel San Giorgio. Non è escluso che - ai fini investigativi - l'organo inquirente possa decidere, nei prossimi giorni, di dare mandato ad un perito per ricostruire al dettaglio i movimenti dei due veicoli. Diverse le ipotesi, da un colpo di sonno ad un'eventuale invasione di corsia da parte di uno dei due, delimitata dalla doppia striscia continua. Il giovane 28enne stava probabilmente uscendo dall'autostrada, mentre l'ambulanza faceva il percorso inverso. Circostanze da verificare per le forze dell'ordine, così come per l'autorità giudiziaria, che potrebbe fissare l'esame autoptico sul corpo del giovane già ad inizio settimana. Un aiuto per capire quanto accaduto, potrebbe essere ottenuto anche dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della rete autostradale.

Sotto choc i familiari e gli amici del giovane Alberto, il 28enne che viveva nella zona di San Clemente e che aveva studiato al liceo classico Vico per poi intraprendere gli studi a Medicina, presso l'Università di Fisciano. Anni fa aveva collaborato con la squadra della Pro Casolla, a Nocera Inferiore. Poi gli studi e la passione per la medicina, che stava oramai per completare. A dimostrazione di quanto fosse amato, c'è il messaggio condiviso ieri, attraverso i social, dal profilo Studenti Medicina Salerno. «Abbiamo da poco appreso la triste notizia della scomparsa del nostro caro collega Alberto Dell'Aglio. Ricordiamo Alberto con affetto per la preparazione e la cura con cui si è sempre dedicato alla sua passione e la generosità con cui ha sempre condiviso con chi ne ha avuto l'onore ciò che aveva imparato. La terra ti sia lieve». Lo stesso ha fatto il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, a nome della città, esprimendo cordoglio per la morte dello studente nocerino: «L'amministrazione comunale e la comunità di Nocera Superiore si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia di Alberto Maria. Resta lo sconcerto di fronte alla tragica fatalità che ha spezzato la vita di un giovane. Solo il silenzio e la preghiera possono accompagnare questo momento in cui ogni parola può essere inopportuna». Alberto era figlio di un'infermiera del reparto Tin dell'ospedale di Nocera Inferiore e di un noto docente di musica. Starà ora al sostituto procuratore di turno, a Nocera Inferiore, verificare eventuali responsabilità nel decesso e chiarire la dinamica di quanto accaduto.