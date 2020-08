Stava camminando sul marciapiede con sua figlia quando un'auto, dopo un rocambolesco scontro con altre due vetture, l'ha investita, schiacciandola contro il muretto. Ora la donna, L.S. 49anni, insegnante delle scuole medie inferiori, rischia l'amputazione delle gambe. Tragico incidente ieri mattina poco dopo le 12 all'incrocio con segnalazione lampeggiante a via Marconi. Secondo le prime ricostruzioni un Opel, guidata da una donna, stava scendendo da via Castaldi, a velocità sostenuta, secondo alcuni testimoni, e non ha dato la precedenza ad un'Alfa Romeo che proveniva da viale Marconi. A seguito dell'impatto l'Opel è finita contro una Mercedes che transitava nel senso opposto, all'altezza del semaforo lampeggiante. La donna, alla guida dell'Opel, ha sbandato, investendo l'insegnante che in quel momento stava passeggiando sul marciapiede insieme a sua figlia. L'impatto è stato devastante: urla strazianti, una grossa pozza di sangue sull'asfalto e le gambe della signora dilaniate. «Non dimenticherò mai questa scena straziante - spiega Sergio Coda che era alla guida del furgone dietro l'Alfa Romeo - L'impatto è stato fortissimo. L'uomo, alla guida dell'Alfa Romeo, nonostante avesse la precedenza ha tentato di frenare, ma non è riuscito ad evitare l'impatto con l'Opel». Sul posto sono giunti subito gli operatori del 118 a bordo dell'ambulanza della Croce Bianca. I sanitari hanno prestato le prime cura all'insegnante. In quegli stessi istanti l'assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio stava attraversando via Marconi. «C'era molta confusione. Subito ho pensato che fosse accaduto qualcosa». L'assessore Del Vecchio si è attivato immediatamente, ha allertato due pattuglie della polizia locale e la centrale operativa per poter visionare le immagini delle telecamere, attive nella zona dell'incidente. La donna, alla guida dell'auto, è stata fermata e poi rilasciata. Per lei l'accusa è di lesioni colpose gravissime. Intanto la signora investita, dopo un primo ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo, è stata trasferita in chirurgia vascolare al Ruggi di Salerno dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la frattura ad una delle due gambe. Saranno i medici a valutare le condizioni degli arti inferiori.

Un'estate tinta di sangue quella vissuta in città. Il 24 luglio sempre a via Castaldi un'anziana fu investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Dopo una notte di agonia morì. A distanza di una settimana, la notte del 31, la diciottenne Giulia era seduta sul muretto del McDonald's a Nocera Superiore insieme alla sua amica Chiara, quando un'auto, guidata da un 19enne, piombò su di loro. Giulia, con estremo coraggio, pensò di salvare l'amica spingendola, ma rimase con la gamba sotto l'auto. Trasportata d'urgenza a Nocera Inferiore, i medici per salvarle la vita le hanno amputato una gamba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA