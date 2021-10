Ha ingoiato accidentalmente la dentiera rischiando di soffocare, salvata in extremis dall’endoscopia dell’ospedale di Sarno. L’incidente è accaduto nella tarda serata di ieri, quando una donna, 70enne residente nella città dei Sarrasti, è arrivata al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta lamentando dolori e difficoltà respiratorie. La protesi si era staccata e la 70enne non era riuscita ad estrarla.

APPROFONDIMENTI LIETO FINE Ostuni, choc in pizzeria: bimbo rischia di soffocare, decisiva la... L'INTERVENTO Anguria di traverso, rischia di soffocare in spiaggia a Portici:... IL CASO Napoli, bambino ingerisce monetina e rischia il soffocamento: salvato...

Dopo i primi accertamenti, si è reso necessario un intervento d’urgenza più complesso con l’equipe del reparto di endoscopia digestiva. Una delicata operazione di rimozione che si è rivelata provvidenziale. Rimossa la protesi in sicurezza, la donna è rimasta qualche ora in osservazione prima di far ritorno a casa.