Salerno, «Il decoro premia»: inizativa di Salerno Pulita, sconti a chi consegna bottiglie di vetro

«Il decoro premia», «Messaggi in bottiglia». L'iniziativa promossa da Salerno Pulita sarà presentata ufficialmente lunedì 10 ottobre dal presidente Vincenzo Bennet, dal sindaco Vincenzo Napoli, dall'assessore Massimiliano Natella, dal deputato Piero De Luca, dal direttore generale Co.Re.Ve Roberto Saettone. l'inizaitiva prevede buoni sconto del 15% da praticare ai giovani. Da ottobre, nelle sere di venerdì, sabato e domenica, la società che gestisce il servizio di igiene urbana allestirà due postazioni per la raccolta di bottiglie di vetro e di sacchetti per cibo d’asporto.

Ai giovani che li conferiranno verranno dati dagli operatori di Salerno Pulita questi buoni sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.