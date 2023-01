Invasione russa in Ucraina: a Cetara domani marcia per la pace

Una marcia per la pace a undici mesi dal conflitto in Ucraina. Si svolgerà domani pomeriggio a Cetara su iniziativa dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica, che l'ha promossa in sinergia con l’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni e la Parrocchia San Pietro Apostolo suproposta dall’Azione Cattolica parrocchiale.

Insieme al parroco, don Andrea Caputo domenica 29 gennaio 2023, le autorità e la comunità potranno partecipare e manifestare a partire dalle ore 16.45 quando è previsto il raduno in tre punti della cittadina: Sagrato della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, Molo Madonnina e Parco degli Ulivi.

A seguire la partenza della marcia verso Piazza San Francesco che terminerà con un momento di preghiera in Piazza San Francesco. «In questo momento di tensione, a undici mesi dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, si invita la popolazione alla riflessione e alla preghiera per le vittime Innocenti di un conflitto che non accenna a terminare» dice il sindaco Fortunato Della Monica.