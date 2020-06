«È stato un fulmine a ciel sereno... All’improvviso mi sono trovato questo post su Instagram ed è iniziato il tam tam di telefonate e di richieste di spiegazioni ma io posso rispondere solo con la verità: è tutto falso». Giuseppe Danza, noto agli appassionati del wrestling come King Danza, è finito sotto le luci dei riflettori della stampa specializzata perché accusato di violenza sessuale dalla sua ex, una giovane statunitense. Un’accusa lanciata dal social ma che, in breve tempo, ha fatto il giro del web. «Sono molto addolorato - commenta Giuseppe - perché io le voglio bene, anche se sono passati tanti anni e ora non ci vediamo più, ogni tanto intergiamo sui social. Non mi aspettavo queste accuse, io e lei siamo stati fidanzati». I fatti, secondo la denuncia social di Brooke, la ragazza americana, risalirebbero al mese di novembre del 2013. Assieme ad un altro ragazzo italiano, anche lui un lottatore, avevano festeggiato insieme Halloween. «Ricordo - racconta King Danza - che fu proprio la mamma a truccarci in cucina. Mi voleva molto bene, spesso io restavo da loro o lei veniva da me».



La presunta violenza, secondo la ragazza sarebbe avvenuta proprio quella notte. Dopo una serata con amici, King Danza e l’altro collega hanno dormito a casa dei genitori di Brooke. «Dopo una lunga nottata siamo tornati a casa dei miei genitori -scrive la ragazza - Avevo una soffitta e un letto matrimoniale. Uno dei due se n’è andato in soffitta, mentre l’altro è venuto a letto con me. Mi piaceva e avevamo avuto una relazione in precedenza. Quella sera era molto aggressivo, ma io non volevo fare nulla, ero ubriaca e stanca e ho detto di no. Lui ha ignorato il mio no...». A dicembre, però, prima che Giuseppe e l’altro amico tornassero in Italia, lei pubblica un collage di foto su Instagram con una dedica speciale. Poi rapporti normali, fino all’altro giorno: sette anni dopo. «Ora che è morta la mamma - precisa King Danza -le ho anche fatto le condoglianze e abbiamo parlato ma era normale come sempre, poi all’improvviso queste bugie».



La risposta, in attesa di affidarsi ad un legale, Giuseppe Danza gliel’ha data sul suo profilo facebook: «Ciao Brooke, Cosa è successo? Perché questo astio e infamie nei miei confronti? Avevamo 20 anni, siamo stati insieme, ci siamo divertiti, mi hai ricoperto di regali fino alla fine della mia permanenza in America e siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Perché ora metti in discussione la nostra amicizia con queste accuse che, sinceramente, sono fuori dal mondo? Non merito di essere descritto in questo modo, entrambi all’epoca stavamo inseguendo il nostro sogno nel wrestling e da parte mia non c’è mai stata arroganza o prepotenza verso nessuno, tanto meno che verso una donna. E le persone che mi conoscono lo sanno bene. Spero davvero che tu possa tornare sui tuoi passi e ammettere, almeno a te stessa, che quelle scritte su twitter sono pure falsità. Inoltre sostieni che io ti abbia mandato una mia foto intima nelle ultime settimane: è possibile che tu abbia una mia foto intima, ma sicuramente risalente al periodo della nostra frequentazione. Rimango aperto a ogni confronto». Ultimo aggiornamento: 06:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA