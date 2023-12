Salerno, la polizia postale incontra gli internauti con un forum quotidiano sui canali social

In occasione delle festività natalizie la Polizia postale ha realizzato un Calendario dell’Avvento Cyber per accompagnare gli internauti fino al 25 dicembre con curiosità, consigli e suggerimenti per navigare online sicuri.

Una nuova iniziativa per “fare rete” e diffondere la “cultura” della sicurezza digitale. Ogni giorno alle 18 sulla pagina Facebook del “Commissariato di PS Online – Italia” verrà aperta una casella, con la pubblicazione di un post: consigli per costruire e mantenere password più sicure, limitare i rischi di possibili furti d’identità online, fare acquisti in sicurezza, conoscere le più recenti e ricorrenti tecniche utilizzate per le truffe online.

L’iniziativa la troverete anche sulla piattaforma X (ex Twitter) e sul sito Internet della Polizia postale.