La sfogliatella melata di Giuseppe Manilia vince il Santarosa Pastry Cup

Giuseppe Manilia vince la decima edizione del Santarosa Pastry Cup svoltasi ieri a Conca dei Marini. Il maestro pasticciere, aderente all'associazione Apei, ha conquistato il successo con sua "Santarosa Melata", dolce con cui aveva vinto l'edizione 2018 della kermesse.

La giuria popolare ha invece premiato Angelo Mattia Tramontano con "Onna Rusinella", la creazione che l'aveva fatto trionfare nell'edizione 2022.

Infatti a contendersi il titolo sono stati i pasticceri vincitori delle precedenti nove edizioni che si sono sfidati a colpi di dolcezza, giudicati da due leggende della pasticceria: i maestri Iginio Massari e Paco Torreblanca, guidati dalla conduzione di un'impeccabile Veronica Maya.

E proprio a Torreblanca sono stati riconosciuti il premio "Sfoglia Conca, racconti di dolcezza", giunto alla IX edizione, ed il premio "Ambasciatore della Santarosa nel mondo", consegnatogli direttamente dal Igino Massari, che l'aveva ricevuto lo scorso anno.

Nel corso della serata è stata presentato il libro ad opera di Tiziana Carbone e Antonio Vuolo "Santarosa Pastry Cup - 10 anni di dolcezza", uno scrigno di passione e amore che ripercorre tutta la storia dell'evento, a partire dalla sua nascita nel 2012, con il quale sono stati omaggiati i protagonisti della serata.

Sofdisfazione per questo il grande successo di questa edizione è stata espressa dagli organizzatori, Tiziana Carbone, Nicola Pansa e Antonio Vuolo, che sono riusciti a mettere in piedi un'edizione straordinaria in una location da sogno come il Borgo Santandrea, perlatro in un clima di grande amicizia e partecipazione che ha coinvolto tutti i presenti.

Non sono mancati momenti di intensa commozione nel ricordo di tre grandi amici del Santarosa Pastry Cup, Aldo Guida, Alfonso Pepe e Rosemary Manilia.

La serata si è conclusa con una suggestiva premiazione sul mare e i fuochi d’artificio di fronte alla baia di Conca dei Marini, gustando a suon di musica le prelibatezze del finger food curato dal resident chef Crescenzo Scotti.