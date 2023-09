Santarosa Pastry Cup, ad Amalfi la celebrazione della sfogliatella Santarosa

È con grande gioia ed eccitazione che ci stiamo avvicinando alla decima edizione del Santarosa Pastry Cup, un decennio di passione dedicato alla celebrazione della Sfogliatella Santarosa in una veste che fonde abilmente innovazione e tradizione.

I vincitori delle precedenti nove edizioni sono pronti a tornare per una sfida senza precedenti, riproponendo i dolci che li hanno consacrati campioni: Marco Pinna 2012, Marco Ferrero 2013; Giuseppe Manilia 2014 2017 e 2019, Francesco Guida 2015, Carmen Vecchione 2018, Galileo Reposo 2022 e Angelo Mattia Tramontano.

A giudicarli, due autentiche leggende della pasticceria internazionale, i Maestri Iginio Massari e Paco Torreblanca. Dallo scorso anno, è stato istituito il prestigioso Premio "Ambasciatore della Santarosa nel mondo", riconosciuto per la prima volta al Maestro Iginio Massari. In occasione del decennale, sarà proprio Massari a passare il testimone a Torreblanca, con un gesto simbolico che sottolineerà la continuità dell'arte dolciaria di alto livello e la condivisione di conoscenze e tradizioni tra due maestri di fama internazionale, con l’intento di promuovere la Sfogliatella Santarosa a livello globale. Nel corso della serata verrà presentato il libro "Santarosa Pastry Cup – 10 Anni di Dolcezza”, un volume che racchiude non solo la storia affascinante di un decennio di "Santarosa Pastry Cup" ma anche le ricette esclusive dei deliziosi dolci che abbiamo avuto il piacere di assaporare in questi indimenticabili 10 anni.