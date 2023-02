Furto alla gioielleria di via San Francesco a Baronissi, il sistema di videosorveglianza legge e comunica ai carabinieri la targa dell'auto dei ladri. L'irruzione nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.

I ladri, una banda di cinque persone, hanno scardinato la saracinesca, sono riusciti ad alzarla di pochi centimetri, giusto lo spazio per potersi introdurre, hanno rotto il vetro e sono entrati. Tre dentro e due fuori a fare da palo.

Un colpo che è durato pochi minuti perché si è attivato il sistema d'allarme, perciò i malviventi sarebbero riusciti a portare via quello che erano riusciti a prendere fino a che non sono stati «disturbati». Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro, il valore dei monili contenuti nelle vetrinette all'interno del locale. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che sono intervenuti sul posto ed hanno effettuato un sopralluogo. Importanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza per l'individuazione dei delinquenti.

Infatti è proprio il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a comunicare che la targa dell'auto dei ladri è ormai in mano agli investigatori. «Abbiamo, nei mesi scorsi, sostenuto un importante investimento per assicurare la quotidiana manutenzione oltre che la messa a sistema dell'intero impianto di videosorveglianza urbana. Il sistema, tecnologicamente avanzato dice Valiante - sta dando ora ottimi riscontri oltre che supporto costante alle Forze dell'Ordine. Sarà sempre più interattivo, grazie ai collegamenti con Stazione e Compagnia dei Carabinieri. Abbiamo presentato progetti per coprire aree maggiormente sensibili e per migliorare ancora le già buone funzionalità dell'impianto. I risultati cominciano a vedersi».