Entrano in casa e rubano soldi e gioielli, vittima sviene dopo la truffa

PAGANI. Entrano in casa con l'inganno e portano via soldi e preziosi. E' accaduto a Pagani, giorni fa, intorno alle 12 in via Roma. Vittime una coppia di anziani, raggirata con l'escamotage del problema da risolvere per un nipote. Ad agire due persone, almeno, stando alla denuncia sporta ai carabinieri. I due sconosciuti avevano bussato alla porta della coppia, fingendo di essere li per rimediare ad un problema avvenuto altrove, a danno di alcuni nipoti della coppia. In particolare, i truffatori erano riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento con una serie di spiegazioni, raccontando una balla ben confezionata, riuscendo poi ad esaminare la casa.

Così, approfittando della confusione generata all'interno, i due si erano poi separati: mentre uno intratteneva i coniugi impedendogli di comprendere cosa stesse accadendo, l'altro si aggirava per le stanze, in particolare in camera da letto, portando via soldi per diverse migliaia di euro e altri oggetti. In pochi minuti la coppia aveva concluso il colpo, riuscendo a raggiungere la porta d'ingresso dell'appartamento di via Roma grazie ad un cancello lasciato aperto.

I due anziani si sono accorti in ritardo di essere stati raggirati. La donna, comprendendo cosa fosse accaduto, ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Sul posto sono giunti poi i carabinieri della tenenza di Pagani, che hanno raccolto la testimonianza delle vittime, avviando le indagini per identificare i due malfattori.