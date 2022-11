Un ladro è stato arrestato dopo aver messo a segno furti a Bellizzi. L'operazione è stata effettuiata dai carabinieri della stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia ed i militari hanno tratto in arresto un malvivente che ha rubato materiale elettronico in un store e ha tentato un furto in market sempre a Bellizzi. Il ladro aveva precedenti per furti e rapine.