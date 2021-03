Felice, 107 anni, sopravvissuto al lager: a lui la prima tessera dell'Associazione partigiani

“ Io giurai fedeltà alla Patria e per nulla al mondo l’avrei tradita, al costo di perdere la vita”. E quanto dichiara da sempre Felice Magliano di San Giovanni a Piro, unico salernitano vivente tra i sette che furono rinchiusi nei lager nazisti. Oggi ha 107 anni, compiuti il 2 novembre scorso, ma la sua memoria è limpidissima tanto da ricordare perfettamente gli anni trascorsi in guerra e nei campi di concentramento dei tedeschi. Fu chiamato alle armi nel 1940 e fu fatto prigioniero dai tedeschi a Monte Nero il 10 settembre del 1943. Un vero simbolo della resistenza italiana contro l’occupazione nazifascista nella seconda guerra mondiale . Un testimone di quella lotta che l’Anpi, l’associazione nazionale partigiani d’Italia, non dimentica. A lui ha consegnato la prima tessera del 2021 . ll 107 enne l’ha ricevuta dalle mani del presidente Ubaldo Baldi e della componente del direttivo provinciale Spi-Cgil Costanza Florimonte. La consegna è avvenuta domenica scorsa nell’abitazione di San Giovanni a Piro dell’ex internato militare in Austria. << E’ stato davvero interessante – ha detto Baldi – ascoltarlo raccontare i suoi giorni da prigioniero nei lager nazisti. Nella nostra associazione non poteva mancare un socio onorario come Felice >> .

