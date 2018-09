Sabato 22 Settembre 2018, 13:58

NOCERA INFERIORE. Aveva provato a disfarsi della droga, lanciandone una parte dalla finestra di casa, ma non sapeva che la sua abitazione era stata circondata. L'operazione anti droga è stata condotta dalla polizia di Nocera Inferiore, questa mattina. La donna, 45enne senza precedenti, era sospettata di gestire un'attività di spaccio. La contestuale perquisizione, condotta questa mattina nell’abitazione in via Napoli con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, ha permesso di rinvenire ad un primo controllo un “panetto” di hashish di circa 100 grammi. All’atto dell’irruzione in casa, la donna aveva tentato di disfarsi di altri panetti di hashish, lanciandoli dalla finestra di casa. Un tentativo inutile in quanto gli agenti avevano circondato il perimetro della palazzina e lo stupefacente è caduto proprio davanti a loro, mentre erano appostati nel cortile. Il sequestro complessivo ha riguardato circa 400 grammi di hashish, insieme ad un coltello utilizzato per confezionare le dosi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e sottoposta al regime dei domiciliari.