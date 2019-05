Giovedì 23 Maggio 2019, 18:11

ROCCADASPIDE. Un uomo di 75 anni, intento a eseguire dei lavori di tranciatura dell’erba nel proprio terreno agricolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, forse colto da un malore, caduto dal trattore, è stato trovato privo di vita. Sul posto sono giunti il 118, la polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Poco distante dal corpo esanime c’è il trattore capovolto, come se avesse proseguito senza il conducente per poi ribaltarsi. La tragedia è avvenuta a poca distanza dall’abitazione del 75enne. Si indaga per costruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro.