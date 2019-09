Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato da una delle aziende che ha partecipato al bando per l'aggiudicazione dei lavori di completamento di Piazza della Libertà a Salerno, l'opera progettata da Ricardo Bofill. Per i giudici del Tribunale amministrativo regionale l'aggiudicazione effettuata dal Comune è regolare. Il responsabile unico del procedimento aveva, infatti, affidato l'appalto al secondo classificato, il raggruppamento di imprese formato da Rcm Costruzioni srl - Cicalese Impianti Srl - Elettrica Salernitana srl, escludendo l'associazione temporanea di imprese Pamef che originariamente aveva vinto l'appalto. «Abbiamo atteso fino ad oggi senza dare inizio ai lavori» ha detto all'ANSA il legale della Rcm Costruzioni, Lorenzo Lentini. «Il dispositivo odierno conferma che l'aggiudicazione del Comune era legittima. Ora potranno finalmente partire i lavori per una delle opere più importanti e strategiche di Salerno, una piazza sul mare che cambierà l'aspetto della città e che ora è ancora un cantiere». Spetterà al Comune di Salerno, ora, adottare gli atti necessari per far ripartire i lavori di completamento di piazza della Libertà.

