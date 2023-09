Entro la fine di quest’anno, le nuove aree dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia saranno terminate. Questa è la previsione che circola nel cantiere di via Fiorignano, dove i lavori sono a buon punto. I lavori, iniziati nel febbraio 2021, avevano subito una battuta d’arresto: classiche lungaggini burocratiche per fortuna superate. Così, l’intervento da circa 3,5 milioni di euro, approvato due anni fa dall’allora direttore generale, Mario Iervolino, potrà finalmente trovare conclusione.

A beneficiarne, oltre al laboratorio di analisi, sarà anche il pronto soccorso, in attesa dei lavori di completamento da un decennio. La sala d’attesa, oggi di pochi metri quadrati, verrà ampliata per meglio gestire l’utenza. In generale, comunque, l’area destinata all’emergenza sarà raddoppiata, anche grazie a una sopraelevazione per meglio sfruttare gli spazi disponibili. A beneficiarne in maniera importante, però, sarà proprio il laboratorio di analisi, disposto al primo piano della struttura. Un esempio su tutti, i montalettighe, ormai obsoleti e fatiscenti, che saranno finalmente sostituiti. Anche grazie a quest’intervento, nell’eterna contesa per l’ospedale unico della Piana del Sele, quello di Battipaglia si candida per essere il protagonista.

Del resto, il nosocomio cittadino attende da tempo i lavori di ristrutturazione: almeno dal 2011, quando fu fornita per la prima volta la fattibilità dell’opera. Tra il dire e il fare, come sempre, ci sono tuttavia i soldi. Somme che, complice la pandemia, sono arrivate con il Pnrr: 3,5 milioni di euro per realizzare il progetto fornito dall’architetto Nicola Vitale. A eseguire i lavori, dopo una gara a cui sono state chiamate a partecipare quindici ditte, la Axo Impianti Generali di Napoli, che ha ottenuto l’affidamento grazie a un’offerta di ribasso del 32%. «A Battipaglia siamo partiti da quelle che erano le urgenze di un presidio che è e resta strategico per l’area vasta - il commento del consigliere regionale, Andrea Volpe, che si è interessato in prima persona di alcune criticità sorte tra gli organismi coinvolti, al fine di accelerare - In questo modo restituiremo all’utenza ma anche al personale sanitario una infrastruttura adeguata alle esigenze di chi ci lavora e di coloro che ne usufruiscono da pazienti».

Al di là delle infrastrutture, però, resta la questione delle carenze di personale: «Chiaramente è una prima parte del lavoro, bisogna ancora fare molto - prosegue Volpe - il nodo del personale riguarda tutti i presidi della provincia di Salerno su cui l’Asl sta lavorando senza sosta».