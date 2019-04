Sabato 6 Aprile 2019, 13:11

Gli ospiti dello Sprar di Polla usano le biciclette per spostarsi all’interno del paese. E ancher spostarsi fuori dal paese Spesso anche per recarsi sul luogo di lavoro. E per essere più consapevoli dei pericoli della strada e soprattutto per conoscere al meglio il codice della strada ieri pomeriggio si è tenuto un incontro finalizzato a sensibilizzare i ciclisti migranti al rispetto delle regole per la salvaguardia dell’incolumità propria e verso terzi.L’evento si è tenuto all’interno dello Sprar di Polla ed è stato organizzato in collaborazione tra il Comune di Polla, le cooperative “Il Sentiero”, “Tertium Millennium” e la Polizia locale. Il corso di Educazione stradale denominato “Pedalando in Sicurezza” è finalizzato a sensibilizzare i giovani immigrati al rispetto delle regole del CdS e a salvaguardare l’incolumità dei ciclisti e degli utenti della strada. Nel corso della lezione sono state spiegate le norme fondamentali del Codice per i ciclisti ed è stato distribuito un kit per la sicurezza di chi va in bici. L’incontro è stato tenuto dall’agente di Polizia locale Francesco La Rocca che ha spiegato a circa 30 ragazzi come comportarsi alla guida delle bici.