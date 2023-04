«Le avventure di Pinocchio», nuovo appuntamento con Domenica in Musical a Sala Le Muse

Domenica in Musical, domani 16 aprile, alle ore 11, a Sala Le Muse a Baronissi con «Le avventure di Pinocchio». La regia è di Gaetano Stella; le coreografie di Sonia Saggese. In scena Emanuele Buoniconti, Davide Fiorentini, Manuel Mascolo, Pietro Andrea De Simone, Michela Maritato, Martina Soldani e con Chiara de Vita e Matteo Salsano. La produzione è TeatroNovanta. Giovedì 20 aprile e venerdì 21 aprile la compagnia sarà al teatro Sistina di Roma per due matinée, sempre con «Le Avventure di Pinocchio». Lo spettacolo è realizzato sotto l’egida della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Lo storytelling è incentrato sul racconto di crescita e di insegnamento alla società dove il padre assume quella giusta dimensione che sembra essere oggi persa e che risulta allo stato attuale così necessaria da riconquistare. Invita, dunque, i genitori ad entrare nei mondi virtuali dei loro figli, a viaggiare insieme alla scoperta in comune delle nuove realtà che costruiscono la quotidianità di ogni bambino. I ragazzi hanno, infatti, bisogno di riavere un modello da imitare e i padri devono ridiventare delle guide, insegnando a discernere i veri valori e facendo da mediatori tra le regole da rispettare e le proprie libertà .