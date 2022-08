Ancora una volta il Vallo di Diano e le cicogne sono una sola cosa. Lo spettacolo della natura è meraviglioso. Una coppia di cicogne da anni, ormai, sceglie di nidificare in località “Termini” a Sala Consilina. E forse quelle cicogne hanno "sparso" la voce che il territorio è meraviglioso e così ecck un centinaio di cicogne che in rotta migratoria, verso il Sud Africa, si sono fermate in località “Difesa” a Teggiano.