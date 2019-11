Ultimo aggiornamento: 07:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per alcuni testi di uso comune non è neanche necessario portare l’originale perchè il negoziante ha già le fotocopie fascicolate o il libro in pdf. A seconda delle esigenze. E ciascuno ha un suo prezzo da «listino». È quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale di Salerno nel corso di una vasta attività di prevenzione e repressione della contraffazione disposta dal comandante provinciale, il generale Danilo Petrucelli, in tutta la provincia di Salerno. E i risultati non sono mancati: quattro persone sono state denunciate e sono stati eseguiti diversi sequestri di computer e testi.Talvolta la riproduzione abusiva di opere letterarie, in violazione della legge sul diritto d’autore, è «normale», soprattutto per gli studenti. Ma la normativa in materia è molto precisa e consente, la riproduzione di opere dell’ingegno pubblicate per la stampa, esclusivamente “per uso personale” del cliente, previo pagamento di un compenso forfettario che ciascun punto di riproduzione deve corrispondere alla S.I.A.E.; in ogni caso, non è possibile fotocopiare l’intero volume e la parte riproducibile non deve superare il 15% del singolo testo.E così i finanzieri hanno eseguito specifiche ispezioni presso cartolerie e copisterie in diversi Comuni della provincia, per accertare la diffusione, soprattutto negli ambienti universitari, dell’illecita pratica di fotocopiare testi didattici. Condotte «scorrette» che - si legge in una nota della guardia di finanza - oltre a danneggiare il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che operano nella legalità, minando la sana e leale concorrenza».In particolare l’attenzione dei militari delle fiamme gialle si è concentrata su Salerno, Scafati Fisciano dove sono stati sequestrati due computer assemblati, due hard-disk, 3.414 testi coperti da copyright, in formato sia cartaceo sia elettronico. Trattandosi di illeciti di rilevanza penale, i quattro titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati.