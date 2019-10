Mercoledì 9 Ottobre 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 07:13

l derby, a quanto pare, si sposta dal rettangolo verde alle vie della città. Perché il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sfida Salerno nientedimeno che su Luci d’artista. «A Natale siamo pronti a oscurare Salerno», ha detto il primo cittadino irpino. Ignaro, forse, di aver lanciato il guanto di sfida al governatore della sua Regione. E già: Vincenzo De Luca da sempre rivendica di essere il vero «progettista» dell’evento salernitano. Che quest’anno, curato di nuovo dagli «amici della Iren», illuminerà la città di Arechi dal 15 novembre.Una sfida a distanza, dunque, che non ha niente a che fare con la sfera di cuoio, con i lupi e gli ippocampi e neppure con il ricordo del goal di Minala al 96’. «Puntiamo a superare le 150mila presenze», la previsione della fascia tricolore avellinese. Che alza addirittura il tiro: «Vogliamo diventare riferimento in Campania per gli eventi natalizi e ci stiamo preparando da luglio». Insomma, le intenzioni sono ambiziose assai. Ma dovrà scontrarsi, Gianluca Festa, con chi l’evento natalizio di Salerno lo cura da oltre un decennio. Altro che luglio. Tanto più che Iren Energia torna in gioco, per la XIV edizione, dopo quello che lo stesso De Luca ha definito «l’incidente di percorso dello scorso anno», ovvero l’allestimento delle luminarie da parte dei francesi di Blachere Illumination in seguito alla decisione del Tar. Poi, la scorsa primavera, il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione e stabilito che l’edizione 2019 delle Luci d’artista tocca realizzarla di nuovo ai torinesi. I quali, stando alle previsioni della gara triennale, dovranno variare il progetto degli allestimenti del 30% rispetto a quello di due anni fa. A quanto pare, le modifiche riguarderanno tutte le aree principali della città. A iniziare da corso Vittorio Emanuele. Quel che è certo è che scompariranno quei limoni montati in omaggio ad Amalfi e alla Divina costiera, tanto apprezzati da Vittorio Sgarbi quanto bistrattati da Vincenzo De Luca. Al loro posto, parola del governatore, ci saranno dei lampadari. «Quest’anno torneremo a collaborare con gli amici di Iren - ha detto De Luca, la settimana scorsa, all’inaugurazione del nuovo punto assistenza di Sev Iren di via Passaro - Sarà un bell’evento, più bello dell’anno scorso. Sapete che il progettista finale sono io, anche perché paga la Regione - la sottolineatura - tanto per informare tutti quanti voi che andrete a godere dei lampadari che metteremo sul corso Vittorio Emanuele». Lampadari stilizzati, dunque, in arrivo sul corso del re e pure in via Duomo. Dove potrebbero aggiungersi (o, chissà, sostituirsi) agli ormai tradizionali cherubini.