Maiori, finti corrieri si fanno consegnare 15mila euro da un'anziana: finiscono ai domiciliari

Si erano presentati come corrieri di una ditta di spedizioni e si erano fatti consegnare 15mila euro in contanti da una 80enne di Maiori. I due truffatori, V.M. e F.F., sono finiti ai domiciliari, in esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura. A eseguire l'ordinanza, i carabinieri della compagnia di Amalfi.

I due uomini hanno convinto la donna a consegnare il denaro per sbloccare la consegna di un pacco destinato al nipote dell'anziana, paventando conseguenze legali in caso di mancato pagamento. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia della vittima.