Si spacciano per carabiniere e avvocato, sventata truffa ad anziana per 20mila euro

Hanno tentato di spillare 20mila euro a una 75enne fingendo di essere avvocato e carabiniere con tanto di distintivo.

Si sono presentati a casa dell'anziana ad Avellino e le hanno fatto credere che il figlio aveva provocato un grave incidente. Per evitargli il carcere la signora avrebbe dovuto consegnare la somma. Ma il piano dei truffatori è fallito, grazie alla telefonata di un parente. A quel punto i due sono fuggiti. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha raccolto il racconto della vittima e avviato subito le indagini per individuare i due malfattori.

I fatti si sono verificati in pieno centro. L'anziana nonostante fosse molto scossa ha allertato i familiari raccontando quanto accaduto. Sul posto è piombata una pattuglia della Polizia. Gli agenti della Sezione Volanti hanno raccolto informazioni utili per poter risalire all’identità dei due truffatori. Negli ultimi in città sono state raccolte già una decina di segnalazioni per situazioni simili.

La Questura già da tempo ha avviato una campagna di sensibilizzazione. Le vittime preferite, purtroppo, sono le persone anziane. La Polizia sta cercando di mettere in guardia gli anziani invitandoli a diffidare da chi si presenta a casa chiedendo soldi e, soprattutto, di evitare di tenere in casa somme importanti di danaro contante.