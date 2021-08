Marina di Camerota, arriva l’emiro del Qatar Al Thani a bordo di 7 yacht

Arriva a Marina di Camerota l’emiro padre Hamad Bin Khalifa Al Thani: al molo turistico ci sono sei yacht. Il settimo, il più grande, è l’Um Alhoul di 72 metri di lunghezza. Ad attenderlo al porto di Camerota quattro auto arrivate dalla terraferma ( tra cui una Lamborghini bianca) e altri mezzi. Ma già domani ripartirà verso altre mete. Di passaggio anche ad Ischia, Hamad Bin Khalifa Al Thani non è passato inosservato: emiro del Qatar dal 1995 al 2013 prima di lasciar il posto al figlio Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, ha un patrimonio stimato di diversi miliardi di dollari ed è noto anche per aver fondato l’emittente Al-Jazeera.

Il figlio ha fondato e detiene tuttora il controlla della Qatar Sport Investments che detiene il 100% delle quote del Paris Saint-Germain e di Harrods, oltre a quote minori delle maggiori aziende del mondo (Barclays, Volkswagen Group, Porsche, Sony, solo per citare le più note) ed essere diventato di recente sponsor dell’AS Roma.

Il molo di sottoflutto del porto di Marina di Camerota è blindato. A presidiarlo ci sono vigili urbani, talvolta anche i carabinieri e gli operatori della società che gestisce il porto. Sono state fatte installare in tempi record colonnine di servizio per l’attracco dei yacht.