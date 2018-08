Mercoledì 22 Agosto 2018, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 14:36

SCAFATI - Era ricercato dal 25 luglio scorso, dalla sera in cui, dopo una furibonda lite familiare, aveva accoltellato la moglie e il nipote di quest’ultima (intervenuto in difesa della zia), tentando di ucciderli. L’uomo, marocchino, 40 anni, residente in via Cesare Battisti, è stato arrestato martedì sera. Grazie ad una certosina attività investigativa, i carabinieri della tenenza di Scafati, agli ordini del comandante Gennaro Vitolo, sono riusciti a scovare il nascondiglio del 40enne, un rudere di campagna abbandonato, ai confini tra Scafati e Boscoreale.