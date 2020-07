Duemila euro per sposarsi, per finzione, dando così la possibilità ad uno straniero di regolarizzarsi sul territorio italiano. Una ragazza di 24 anni, residente a Pagani, rischia il processo per aver violato la legge sull’immigrazione. A chiederlo è la Procura di Nocera Inferiore, con il decreto di richiesta di rinvio a giudizio per la donna ma anche per un uomo, un italiano ed ex compagno, accusato invece di maltrattamenti. Una storia nella storia, dove i due rispondono di reati differenti, ricostruita dai carabinieri della tenenza di Pagani. I fatti vanno dal mese di febbraio a quello di luglio scorso, tra i comuni di Corbara e Pagani. Stando alle accuse, la ragazza avrebbe contratto matrimonio con uno straniero, nato in Algeria, dietro il pagamento di 2000 euro in contanti. Lo scopo di quelle nozze fittizie era di favorire la permanenza sul territorio italiano dell’uomo, che a quel punto avrebbe potuto conseguire il permesso di soggiorno e regolarizzare la sua posizione con la normativa in materia di immigrazione. La circostanza finirà ora al vaglio del gip, in udienza preliminare, dove la giovane potrà fornire la sua versione dei fatti e difendersi dalle accuse che le vengono mosse. Oltre a chiarire il rapporto che vi era tra i due. © RIPRODUZIONE RISERVATA