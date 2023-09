Maurizio D’Ambrosio è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Sarno

Maurizio D’Ambrosio è stato nominato nuovo direttore sanitario ad interim dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno.

Subentra al già direttore Rocco Calabrese nominato alla guida dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, un centro di riferimento oncologico.

Per D’Ambrosio, manager del Dea, Nocera Inferiore- Pagani - Scafati, una ulteriore responsabilità nonché l’affermazione del suo ruolo dirigenziale.

Per l’incarico su Sarno, ufficiale dal 1 settembre, “non percepirà alcuna compensazione del maggiore aggravio, con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati”