Diportista in balia delle onde a Montecorice: salvataggio della guardia costiera

Un catamarano a vela si è ribaltato, oggi pomeriggio, a causa delle avverse condizioni metereologiche in atto, in località Casa del Conte, nel comune di Montecorice. L’unica persona a bordo è stata tratta in salvo dalla guardia costiera di Agropoli, agli ordini del tenente di vascello Alessio Manca.

Sul posto è intervenuta la motovedetta SAR CP 855, la quale successivamente, con l’ausilio di un gommone appartenente ad un privato resosi prontamente disponibile, ha prestato assistenza al malcapitato e riportato in assetto di navigazione il natante a vela, per poi scortarlo verso il limitrofo porto di San Nicola a Mare. «Si evidenzia la necessità che tutti i diportisti pongano in essere una costante verifica sia delle condizioni di efficienza del proprio mezzo ovvero delle effettive condizioni meteo marine in atto nel corso della giornata», conclude la guardia costiera in una nota stampa.