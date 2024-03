Il Tar di Salerno dà ragione agli operatori del mercato del sabato, sostenuti dalle associazioni di categoria. La delibera di giunta approvata per la delocalizzazione del mercato sarà annullata insieme a tutti gli altri atti prodotti. Il sindaco di Eboli Mario Conte nelle prossime ore provvederà a fare un’ordinanza per evitare altri intoppi e consentire così l’avvio del cantiere per la riqualificazione del quartiere Paterno.

«Come dicevamo da tempo la competenza è del sindaco che con una semplice ordinanza sindacale può spostare il mercato temporaneamente e fino alla fine dei lavori e garantendo agli ambulanti la certezza del ritorno al Paterno. Non c’era bisogno della pronuncia del Tar per capirlo, lo abbiamo proposto ma non siamo mai stati ascoltati. Se invece l’obbiettivo del Comune è delocalizzare il mercato dal Paterno in altra area allora abbiamo già spiegato che l’area da individuarsi non può essere il Palasele poiché in passato è stata già provata ed è stata una esperienza negativa- chiariscono operatori ed associazioni - se il Comune intende optare per il consiglio comunale dovrà espletare la procedura di una Conferenza dei servizi in forma semplificata che deve acquisire i pareri di tutti, compresi Prefettura eAnas che in passato ha inviato molte note al Comune poiché nelle giornate ventose sulla carreggiata dell’autostrada arrivavano le buste prodotte dagli operatori creando un serio pericolo alla circolazione stradale.

Auspichiamo che l’ente ora condivida con noi una scelta che salvaguardi i lavori, le 98 imprese ambulanti, oltre che le imprese dei negozi presenti al Paterno», scrive il coordinamento delle associazioni Anva Confesercenti Salerno, Confesercenti Eboli, Unimpresa Piana del Sele, Unione Nazionale Consumatori e Assocampania. Pronta la replica di Conte. «A breve sarà emessa un’ordinanza che sposterà il mercato rionale dal rione Paterno a viale dell’Atletica in modo da consentire lo svolgimento urgente ed indifferibile dei lavori programmati nel quartiere. Il Tar ha stabilito che non era necessaria neppure una delibera di giunta. Avevamo adottato un atto più collegiale però gli ambulanti hanno preferito adire il Tar». Ma la querelle potrebbe non essere finita.

«Ma il sindaco ha capito che l’ordinanza dovrà contemplare una data di termine dei lavori? E poi, è chiaro che con l’ordinanza sindacale potrà spostare solo le bancarelle dalle zone interessate dai lavori e non tutto il mercato?», si chiede Ciro Pietrofesa dell’Anva.